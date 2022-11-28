Dolar ne kadar oldu? (28 Kasım 2022)

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:23

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı takip edilecek. Piyasalar kabinede asgari ücret, EYT gibi önümüzdeki yıl makroekonomik gelişmeleri de etkileyebilecek konularda bir gelişme olup olmadığını izleyecek. Haftanın kalanında ise üçüncü çeyrek GSYH verisi ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de cuma günü yapacağı sunum öne çıkıyor.

"ZORLAMAYLA BİR YERE VARDIRILACAK OLAN BİR KONU DEĞİL"

TCMB geçen haftaki faiz kararını takiben bankaların toplam mevduatı içindeki TL payını en az yüzde 50'ye mümkünse yüzde 60'ın üzerine çekmeyi amaçlayan yeni adımlar da açıkladı.

Medyada yer alan haberlerde, konuyla ilgili açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, böyle bir hedeflerinin olmayacağını belirterek, "Böyle bir hedef arkadaşlara da vermedim. Çünkü bunun ekonomi için, ülke için yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun herhangi bir faydası olduğuna inansam zaten gönülden gelerek destek olurum" dedi ve ekledi:

"Bu durum zorlamayla bir yere vardırılacak olan bir konu değil... müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir."

Bankacılar açıklanan adımın bankacılık sektörün mevcut mevduat dağılımı ile yaklaşık 50 milyar TL civarında yeni komisyon olarak sektöre yansıyacağını hesapladılar.

Bankalar TL mevduat payı yüzde 50'nin altında kalırsa yüzde 8, yüzde 50-60 arasında ise yüzde 3, yüzde 60 üzerinde ise yüzde 0 oranında zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon ödeyecekler.

En geç önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak seçime kadar piyasalar, mevcut ekonomi politikalarda anlamlı bir değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi de politikalarda "kararlılık" mesajı veriyor.

Bankacılar seçim öncesi kredi politikalarında gevşeme olup olmayacağını da izliyor.

Faiz indiriminin ardından TCMB, bazı kredi faizlerinde üst limiti belirleyen referans faiz oranı aylık yüzde 0.95'den yüzde 0.81'e indirdi. Böylece ilgili ticari kredilerde üst limit, referans faiz oranının 1.4 katı olan yüzde 14.44, 1.8 katı olan yüzde 18.56 seviyesinde belirlenmiş oldu. Bir önceki ay bu değerler sırasıyla yüzde 17.07 ve yüzde 21.94 seviyesindeydi.

TL BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

28 Kasım 2021 Pazar son kapanışını 12.3690 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12.2478 lira, satış fiyatı ise 12.4902 liradan işlem gördü.

Dolar/TL yaklaşık 1.5 aydır son 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Bugün ise kur sabah saat 08.40'ta 18.6100/18.6305 seviyesindeydi.

Geçen yıl bugün dolar/TL arasındaki fark 6.39TL.

TL son bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor.

TCMB REZERVLERİ ARTIŞ SÜRÜYOR

TCMB toplam rezervi 18 Kasım haftasında 5.4 milyar dolar artışla 123 milyar dolara yükselirken; genel beklenti artışın Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden geleceği açıklanan kaynaklar ile devam edeceği yönünde.

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervi 18 Kasım itibarıyla 3.4 milyar dolar artışla 80 milyar dolar oldu. Altın rezervi 2 milyar dolar artışla 42.85 milyar dolara yükseldi.

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Reuters'ta bu ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

Piyasalarda ayrıca büyük bölümü tamamlanan 15 milyar dolarlık kasım ayı KKM itfalarını da takip ediliyor.