Dolar ne kadar oldu (3 Eylül 2022)

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyalleriyle geçen hafta 18,56 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yenileyen dolar yeni haftaya 18,54 lira seviyesinde başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5590 liradan, avro 18,2340 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 18,5570 liradan alınan dolar 18,5590 liradan satılıyor. 18,2320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2340 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1600 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi ise 0,9805'den işlem görüyor.



Merkez Bankası son iki toplantıda toplam iki puan indirerek politika faizini yüzde 12'ye çekti. Merkez'in yıl sonuna kadar üç olağan toplantısı bulunuyor.

TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı. TL'de günlük olarak sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.