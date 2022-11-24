Dolar/TL'nin gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında: Dolar ne kadar oldu? (24 Kasım 2022)

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:31

TCMB ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak. Faiz indirim döngüsünün tamamlanmasının ardından merkezin TCMB'nin PPK metnindeki yapacağı olası değişiklikler de piyasada yakından izlenecek.

Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor.

Bu kapsamda en geç önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak seçime kadar piyasalar, mevcut ekonomi politikalarda anlamlı bir değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi de benzer şekilde politikalarda "kararlılık" mesajı veriyor.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son 5 haftadır 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Kur bu sabah saat 08.44'te 18.6040/18.6250 seviyesindeydi.

Bugün iç veri gündeminde Kasım ayı reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 'SICAK PARA' GELİYOR

TCMB rezervlerinde son haftalarda yaşanan artışın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolar ile devam etmesi bekleniyor.

Reuters'ın hepsalmalarına başvurduğu ekonomistler ve öncü veriler toplam rezervlerinin 11 Kasım'daki 117.5 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 123 milyar dolara yaklaşacağını gösteriyor.

Suudi Arabistan da TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin nihai aşamasında olduklarını açıkladı. Erdoğan da hafta başında "Buyurun işte en son TCMB'nin döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak" demişti.

Hazine'nin 1.5 milyar dolarlık Eurobond borçlanmasının da hesaplara girdiği haftaya ilişkin resmi veri bugün açıklanacak. Geçen haftaki rezerv değişiminde bankacılar belirgin yeni bir dış kaynak girişi görmüyor.

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Reuters'ta bu ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

Piyasalarda ayrıca KKM'nin yarısından fazlası tamamlanan kasım ayı geri dönüşleri de takip ediliyor.