'Dolar ons fiyatını baskılıyor': Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? (11 Temmuz 2022)
Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 967,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.1 artışla 967.2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 967.6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.591 lira, Cumhuriyet altını da 6.470 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0.3 azalışla 1.737 dolardan işlem görüyor.
"DOLAR ONS FİYATINI BASKILIYOR"
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
- Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi
- İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- Merinos’ta işten atmalar bini buldu