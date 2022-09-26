Dolar petroldeki ateşi söndürdü: Güncel benzin ve motorin fiyatları (26 Eylül 2022)
Döviz kurundaki artış ve ağır vergiler nedeniyle yurttaşın gözü akaryakıt fiyatlarında. Benzin ve motorine indirim beklentisi yüksek. İşte güncel fiyatlar...
Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.
Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan bu gerilemenin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.25 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.37 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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