Dolar rekor kırdı, Euro zirveye yakın seyrediyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:44

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:44

Geçen hafta politika faizini yüzde 42.5'e yükselterek Haziran'dan bu yana 34 puan faiz artıran ve Ocak ayında son bir kere daha faiz artırılabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 2024 para politikası metninin de Cuma günü sonuna kadar açıklanması gerekiyor.

Verilere ek olarak yıl sonunda kadar 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TL, Eylül başından bu yana zaman zaman hafiflese de devam eden günlük sınırlı değer kaybını bugün de sürdürdü.

Geçen haftayı 29.2395 ile kapatan dolar/TL gece saatlerinde 29.36 seviyesindeydi.

TL bu seviyelerden kapanması halinde yılı yüzde 36 değer kaybıyla tamamlamış olacak.

Euro/TL ise zirveye yakın 32.46 seviyesinden alıcı buluyor.

BORSADA KESKİN DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Yeni ekonomi yönetiminin başa geldiği Haziran ayından itibaren Ekim ortasına kadar neredeyse aralıksız yükselerek 8,500 puanı aşan BIST-100 endeksi, Aralık başında 8,000 puanın altına sarktıktan sonra keskin düşüşler kaydetti.

Kısa vadeli ortalamaların altına inen Borsa İstanbul'da düşüş hafta başında hacimlerin düşmesiyle birlikte hız kazandı. BIST-100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 3.87 kayıpla 7,265 puana kadar geriledikten sonra dün kayıplara karşı koyarak yüzde 0.47 artıda kapandı.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart itibarıyla faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileriyle Wall Street'te görülen kazanımlara paralel yükseldi.

İşlemciler, ay sonuna kadar açıklanacak önemli bazı ekonomik verileri beklerken, başlıca merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayacabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri baskın kalmaya devam ediyor. Bu beklentiler, risk iştahını destekleyerek küresel hisse senetlerinin yükselmesini sağladı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.05 yükseldi. Endeks bu seviyelerden kapanırsa yıllık bazda yaklaşık yüzde 2.5 yükselmiş olacak.

Dolar endeksi ise Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyelerde seyrini sürdürdü 101.49 ile yatay seyir izledi. Dolar bu seviyelerden kapanırsa yılın tamamında yüzde 1.9 değer yitirmiş olacak.