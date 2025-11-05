Dolar rekor seviyeye yakın: Gözler Bakan Şimşek ve Merkez Bankası’nda

Dolar/TL güne hafif yükselişle başladı ve 42,12 seviyesinde işlem görüyor. Dün günü 42,09 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, sabah saatlerinde önceki kapanışın hemen üzerinde seyretti. Aynı dakikalarda Euro/TL 48,41, sterlin/TL ise 54,88 seviyesinde yer aldı. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,1 düzeyinde bulunuyor.

İÇ GÜNDEM EKONOMİDE ODAK NOKTASI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 32,87 arttı ve bu oran beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler, dezenflasyonun hükümet tahminlerine göre daha yavaş ilerlediği görüşünde. Arındırılmış veriler, ekim ayında yüzde 2,07 artışa işaret etti.

Ekonomi yönetiminin yarın ve cuma günü yapacağı açıklamalara odaklanan piyasalarda bugün veri akışı bulunmuyor. TBMM’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına başkanlık edecek. Piyasalar yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe sunumunu, cuma günü ise Merkez Bankası’nın enflasyon raporundaki mesajlarını takip edecek.

Ekim ayına ilişkin TÜFE’nin beklentileri aşabileceği yönündeki endişeler, verilerin açıklanmasıyla kısmen azaldı. Ancak Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinin hızını düşürmesi nedeniyle temkinli beklentiler sürüyor.

ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi uzun süredir enflasyonun yılı yüzde 30’un altında tamamlayacağını belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hedefin artık zor göründüğünü ifade etti. Şimşek, “Belki enflasyonda yüzde 25-29 bandını yakalamamız zor görünüyor” dedi.

TCMB, son iki toplantıda faiz indirim hızını 300 ve 250 baz puandan 100 baz puana düşürdü. Yılın son toplantısı 11 Aralık’ta yapılacak.

Bankacılar, 2025 sonundan çok ekonomi yönetiminin 2026 yılı için öngördüğü yüzde 20’nin altındaki enflasyon hedefini izliyor. Ancak genel beklenti, bu hedefin tutturulmasının zorlaştığı yönünde. Bu nedenle TCMB’nin 2026 yılına ilişkin yüzde 16’lık ara hedefi ve 13-19 bandındaki tahmini piyasalar tarafından yakından izleniyor.

TL, ekim ayında yaklaşık yüzde 1,15 değer kaybederken yılbaşından bu yana kayıp yüzde 16 seviyesinde.

KÜRESEL PİYASALARDA FED BELİRSİZLİĞİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sürecine dair belirsizlikler, ABD ekonomisinin beklentiler kadar zayıf olmaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik iyimserliğin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde tutunuyor.

Analistler, yurtiçinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurtdışında ise Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi ÜFE, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve mortgage başvuruları ile dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini belirtiyor. ABD’de bazı resmi kurumlara ait verilerin federal hükümetin kapalı olması nedeniyle erteleneceği bildiriliyor.