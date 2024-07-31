Dolar rekor tazeledi! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:21

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:21

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 33,0850'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 33,16 civarını görerek zirveye tırmandı.

Aynı dakikalarda Euro/TL 35,90'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.