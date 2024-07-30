Dolar zirveye yakın seyrediyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:39

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:39

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 33,0779'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 33,08 civarında zirveye yakın seyrediyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 35,80'den satılıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta yapılacak toplantıların merkez bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı başta olmak üzere emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Tahvil piyasaları yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18, dolar endeksi 104,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı ile tahvil piyasalarının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.