Dolar rekor tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:24

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:24

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü.

Değer kaybı aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlanırken, dolar/TL 29,86 seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, ocak ayının ilk iki işlem gününde yüzde 0.8 değer yitirdi.

Euro/TL ise foreks piyasalarında 32,81 seviyesinden alıcı buluyor.

BORSA TOPARLANMAYI SÜRDÜRDÜ

Aralık ayının ikinci yarısında sert düşüşlerle karşılaşan ve yüzde 9.3 gerileyen Borsa İstanbul ise dün yüzde 2.06 yükselişle son üç seansta kaydettiği toparlanmayı sürdürdü. BİST100 Endeksi 7,624 seviyesine çıktı.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Dünya borsalarında dün başlayan satışlar Asya seansında devam ederken dolar, erken ve agresif faiz indirimi beklentilerinin yarattığı risk iştahının zayıflamasıyla kazanımlarını korudu.

Yatırımcılar bugün yayımlanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanakları ve Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyorlar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi< .MIAPJ0000PUS> dün %1 gerilemesinin ardından bugün %1.1 geriledi.

Dolar endeksi geçen yılı %2 düşüşle kapattıktan dün yeni yılın ilk işlem gününde %0.86 yükselerek Mart ayından bu yana en iyi günlük performansı kaydetti. Endeks 102.15 ile iki haftanın zirvesinde seyretti.