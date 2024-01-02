Bitcoin yıla hızlı girdi! 45 bin doları aştı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:34

Kripto varlık piyasasında 2023 sonunda yaşanan ralli 2024'ün ilk işlem gününde de etkisini devam ettiriyor. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerini test etti.

Bitcoin 45 bin 355 dolarla 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETF için 10 Ocak tarihinde değerlendirme yapması bekleniyor. Bu beklentinin etkisiyle Bitcoin Aralık ayının başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

Sosyal ticaret platformu Alpha Impact'in kurucu ortağı Hayden Hughes, yaklaşan onay öncesinde ABD ve Avrupa'daki bazı işlemciler arasında kaçırma korkusu olduğunu ve yatırımcıların "1 Ocak'ta, yeni yıl sabahı ilk iş olarak alım yapmaya başladığını" söyledi.