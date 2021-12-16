Dolar son bir yılda yüzde 104 arttı

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:20

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 15,03 seviyesinden güne başlayan dolar, kararın açıklanmasının ardından saat 14.00’te 15,66 seviyesine kadar çıktı. Saat 14.33’te ise kur 15.36’ya geriledi. Bu dalgalanma sırasında bazı döviz büroları tabela kapattı. 16,76'dan güne başlayan euro ise karar açıklanmadan öce TL karşısındaki değerini 16,96’ya taşımıştı. Karar açıklandıktan sonra 17,40 düzeyinde dengelenmeye çalıştı.

DOLAR ARTIŞI 2 KATINI AŞTI

2021’in başında 7,45 seviyelerinde olan dolar yüzde 104 oranında arttı. Euro da yıl başına göre ise yüzde 90 düzeyinde arttı.

GRAM ALTIN DA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Borsa İstanbul (BİST 100) ise günün başlangıcından bu yana yüzde 1'in hemen üzerinde primli seyrini korudu. Gram altın da 875 TL ile tarihin en yüksek seviyesini gördü.