Dolar/TL yükselişte: 42 lira kapıda!

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi güçleniyor. Bu durum dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, döviz kurlarında ise yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.
Dolar/TL gün içinde yeni zirvesini gördü. Kur, saat 14.36 itibarıyla 41,97 seviyesinde işlem görüyor.
HSBC'NİN DOLAR/TL TAHMİNİ GERİDE KALDI
HSBC, kısa süre önce yıl sonu dolar/TL tahminini 42 TL’den 44 TL’ye yükseltmişti. Banka, revizyon kararını “daha düşük reel faizler ve Türk lirasının reel anlamda değer kazanmaması” gerekçesiyle açıklamıştı. Ancak piyasa hareketleriyle birlikte HSBC’nin ilk tahmini yılın bitmesine 1,5 ay kala aşılmış oldu.