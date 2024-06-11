Dolar TL'de sınırlı oynaklık sürüyor... Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:34

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:34

Asya borsaları gerilerken Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı AB'nin siyasi geleceği hakkında endişe yarattı.

Fransa'da dün yayınlanan ve aşırı sağ Ulusal Birlik'in (RN) çoğunluğu elde etmese de erken seçimleri kazanabileceğine işaret eden anketin ardından neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin devlet tahvil getirileri yükseldi, Fransa'nın ve Almanya'nın devlet tahvil getirileri arasındaki fark önemli ölçüde açıldı.

Dolar, euro karşısında bir ayın, yen karşısında da bir haftanın zirvesine yükselirken yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak TÜFE verisini ve ertesi günü faiz indirimlerine ilişkin tahminleri izleyecekler.

İç gündemde bugün Hazine ihaleleri yer alırken takip edilecek bir veri bulunmuyor.

Hazine bugün dört yıl vadeli TLREF'e endeksli ve dört yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek.

TCMB'nin piyasadan likidite çekmesine gerekirse destek olacağını belirten Hazine bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltmiş Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırmıştı. Hazine bugünkü ihaleler öncesi 130 milyar TL civarında borçlanma yaptı.

Hazine aylık programını bu perşembe günü yapacağı altın cinsi iki doğrudan satış ile tamamlayacak.

TL UZUN SÜRE YATAY SEYİR ARDINDAN DALGALI

TL, dolar karşısında nisan ve mayıs aylarında neredeyse değişim göstermeden tamamlamıştı. Geçen hafta itibarıyla ise önce gelişmekte olan ülke sepetinde ilgili ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçlarıyla ardından da Cuma günü ABD istihdam verileriyle TL dalgalandı.

TL, yerel seçim sonrası geçen 2 aydan fazla sürede ilk değer kaybını ve yabancı pozisyon kapamasını geçen hafta iki kez yaşadı.

Dalgalanma dar bantta da olsa dün de yine politik gelişmeler etrafında devam etti. Gelişmekte olan piyasa varlıkları dün, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ve Meksika'daki seçimlerin yarattığı siyasi belirsizlikle değer kaybetti.

Kur bu sabah saat 08.44 itibarıyla kotasyonların orta noktası 32.35 seviyesindeydi. TL'deki değer kayıplarının neredeyse hiç biri kalıcı olmadı. Euro TL ise 34.93 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

Bankacıların hesaplamasına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçmişti. Bankacılar 7 Haziran ile biten geçen haftaki değişimi 4.5 milyar dolar artış olarak hesaplarken yerel seçimi takip eden son 10 haftada yaşanan artış yaklaşık 72 milyar dolar oldu.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 2 milyar dolar artışla 47.5 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv ise 2.5 milyar dolar artışla 146 milyar dolar hesaplandı.

TCMB ayrıca dün başlayan uygulama ile ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.