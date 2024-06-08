ABD’de şüpheli gemi batırıldı… İçerisinde 63 milyon dolarlık kokain vardı

ABD Sahil Güvenlik ekiplerine ait bir devriye botu, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın 40 kilometre açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir gemiyi vurarak batırdı, üç kişi denize düştü ve gemiden 63 milyon dolar (2.040.084.900,00 TL) değerinde kokain ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:07
ABD’de şüpheli gemi batırıldı… İçerisinde 63 milyon dolarlık kokain vardı
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The Guardian’ın haberine göre, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan (USCG) yapılan basın açıklamasına göre, çatışma salı günü Venezuela'nın 40 kilometre açıklarında Hollanda donanmasına ait Groningen gemisiyle birlikte devriye gezen ABD’ye ait sahil güvenlik gemisi Resolute'un, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir gemiyi tespit etmesiyle gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, hızlı önleme gemisinin mürettebatı, tespit ettikleri uyumsuz gemi kendilerine doğru hızla döndüğünde kaçakçılara ateş açtı ve tekneyi alev alarak batırdı.

TEKNE ALEV ALDI, 3 KİŞİ DENİZE DÜŞTÜ

Cuma günü ABD Sahil Güvenliği ve Hollandalı yetkililer, teknenin alev alması sonucu denize düşen üç kişiyi arama çalışmalarını havadan ve denizden durdurduklarını açıkladı.

USCG, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda Resolute'un Florida'da limana yanaştığını ve olay yerinde ele geçirilen yaklaşık 63 milyon dolar (2.040.084.900,00 TL) değerindeki kokaini boşalttığını duyurdu.


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