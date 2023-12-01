Dolar ve Avro ne kadar oldu? 1 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:55

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin "durağan" olan kredi notu görünümünü "pozitif"e yükseltti.

Yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında olan "B" notu ile Türkiye'yi derecelendiren S&P, takvim dışında yaptığı değişikliğe gerekçe olarak bütçe ve cari açığın daralmasını, TCMB'nin faiz artırımlarını, döviz rezervlerindeki toparlanmayı gösterdi.

Dolar TL S&P kararının ardından düşük likiditede 28.8'e kadar geriledi ancak bu düşüş kalıcı olmadı. Kur bu sabah güne 28.9 civarında başladı. Avro TL ise 31.53 civarında başladı.

TL YÜZDE 35.4 DEĞER KAYBETTİ

Dolar TL, Eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde. TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.4 oldu.

TCMB'nin bugün yaptığı düzenlemeye göre ise döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata verilecek faiz oranı politika faizinin altında olabilecek, ancak yüzde 85'inden az olamayacak. TCBM'nin son düzenlemeleri bankacılık sistemi içinde TL payının artmasına odaklı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da bu hafta dezenflasyonda kararlı olduklarına kuvvetli bir vurgu yaptı ve TL'ye geçiş zamanının geldiğine inandığını söyledi.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 5.9 büyürken, iç talep öncülüğünde büyüme yılın ilk dokuz ayında yüzde 4.7 olarak gerçekleşti. Veriler, büyüme kompozisyonununda dengelenmenin başladığını gösterdi.

TCMB toplam rezervleri dün açıklanan verilere göre, 136.5 milyar dolarla tarihi zirveye yükseldi. Haziran ayından geçen haftaya toplam rezervlerdeki artış yaklaşık 38 milyar dolar oldu. Buna göre, 2 Haziran'da -5.7 milyar dolar ile veri tarihinin en düşük değerini alan net uluslararası rezervlerde geçen hafta yaklaşık 7 milyar dolar, seçimlerden bugüne kadar 41 milyar doların üzerinde artış yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı TV yayınında sermaye girişlerinin başladığını, Haziran-Eylül'de 5 milyar dolar net artış olduğunu söyledi.

"Kaynak akışı başladı ve güçlü" diyen Şimşek önümüzdeki yıl ikinci yarısında girişlerin artacağını da söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, yurtdışı yerleşikler geçen hafta hisse senetlerinde 215 milyon dolar, tahvile ise 96.8 milyon dolar net alım yaptı.

Bugün iç veri gündeminde Kasım ayı PMI ile İstanbul Ticaret Odası öncü enflasyon verileri takip edilecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti de izlenecek.

Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma programına göre, önümüzdeki yıl ilk aylarda iç borçlanma programı oldukça yüksek seyredecek. Güncel programa göre, Aralık'ta 45 milyar TL iç borçlanma bulunuyor. Hazine, Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

CDS'TE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Asya borsalarında son zamanlarda kaydedilen güçlü kazanımların ardından yılın son ayına başlarken temkinli işlemler görüldü. Avrupa ve ABD'de faiz indirimlerine başlanacağı yönünde artan beklentiler dolar ve euro dışındaki para birimleri üzerindeki baskıların hafiflemesini sağladı.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında devam ediyor.