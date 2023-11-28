Murat Kubilay dolar için yerel seçimi işaret etti: 2024'te 40 TL'yi bulacak
Döviz kurunun tarihi zirveleri görürken ekonomist Dr. Murat Kubilay, 2024 için kritik değerlendirmede bulundu. Seçimlere kadar 'büyük bir şok yaşanmayacağını' ve Doların 33-34 bandında olabileceğini kaydeden Kubilay, 2024'te 40 lirayı bulmasının sürpriz olmayacağını söyledi.
Yükseliş trendi devam eden dolar ve euro kuru 28 Kasım 2023'te tarihi seviyelerine yakın seyretti. İstanbul serbest piyasada dolar 28,9330 liradan, euro 31,6820 liradan güne başladı.
Kurlarda tarihi zirve takibi sürerken ekonomist Dr. Murat Kubilay, 23 Derece'de "Burcu Uğur ile Açık Alan" programında ekonomi gündemini değerlendirdi.
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kala döviz kurunun nereye gideceği merak konusu olurken ünlü ekonomistten dikkat çeken açıklamalar geldi.
YEREL SEÇİM SONRASINA DİKKAT ÇEKTİ
Kubilay, yerel seçime kadar çok büyük bir çok yaşanmayacağını ve kurun o döneme kadar 33-34 lira bandında tamamlanacağını belirterek "Yerel seçimden sonra biraz ötelenmiş artışlar gelir. Zaten bu bütçe o kadar kötü ki oraya daha bize çok zam yapacaktır" diye konuştu.
2023'TE 30 TL OLACAK
Kubilay'ın dövize ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bu yıl sonunda, 2023'te 30, 2024'te en az 40 lira ama bence bunun hangi üstünde olacak bir yerde kapatacağız. Ama burada eskisi gibi şok etkisi değil. Zaten enflasyon da bu kadar ve paranıza da bu kadar faiz alıyorsunuz."
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