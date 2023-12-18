Dolar ve Avro ne kadar oldu? 18 Aralık 2023 döviz fiyatları..

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:20

Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42.5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde faiz artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve kısa zamanda sıkılaştırma tamamlanacak. Sıkılık ise gerektiği müddetçe sürdürülecek.

Dolar TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile geçen hafta 29.0665 tarihi zirvesine kadar yükseldikten sonra Fed kararının da desteğiyle haftayı 29 civarında tamamladı. Dolar TL bu haftaya da 29 civarında başlıyor. Avro TL ise 31.65 bandında işlem görüyor.

Türkiye'yi B3 notu ve "durağan" görünüm ile derecelendiren Moody's cuma günü rutin güncelleme tarihinde değerlendirme yapmadı.

Bugün iç veri gündeminde TCMB konut fiyat endeksi yer alıyor. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı da bugün 13.30'da başlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ı ziyaret edecek.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor. CDS düşüşü 700 baz puandan geçen hafta itibarıyla 300 baz puanın altına doğru belirgileşti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eleştirilen Hürriyet gazetesi söyleşisinde, Hazine'nin tahvil ihraçlarında yabancı yatırımcıdan özellikle de ABD'den çok ciddi ve artan bir talep olduğunu söyledi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 8 Aralık haftasında net 1.45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişine işaret etti. Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 891.4 milyon dolar arttı. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.

TCMB'nin toplam rezervleri 8 Aralık haftasında 141.37 milyar dolara yükselerek yeni zirvesine çıktı. Toplam rezervler Haziran başından bu yana geçen 28 haftanın 26'sında arttı. Haziran bu yana artış 42.92 milyar dolar oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Başlıca para birimleri ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının geçen hafta faiz kararlarını açıklamalarının ardından bu haftaya temkinli şekilde başladı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ise bu hafta aşırı gevşek politikasından daha da uzaklaşması bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi geçen hafta 33 baz puan düşüşle 2020'nin başından bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetti.

Fed vadeli işlemleri yüzde 70 olasılıkla Mart'ta faiz indirimlerinin başlayacağını, 2024 için en az 140 baz puan faiz indirimi beklendiğini gösteriyor.