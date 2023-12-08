Dolar ve Avro ne kadar oldu? 8 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:10

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:11

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD tarım dışı istihdam verilerini izleyecek. İç gündemde veri bulunmuyor.

Japonya piyasalarında varlık fiyatları bugün keskin şekilde geriledi. Yatırımcılar düşük faiz politikasının terk edileceğini fiyatlamaya başlarken Nikkei endeksi bu seviyeden kapanırsa Ekim'den bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydedecek.

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 140 milyar doları aşarak rekor kırdı. Toplam rezervlerde 17.95 milyar doları son 10 haftada olmak üzere seçimlerden bugüne 41.7 milyar dolar artış yaşandı.

Yurtdışı yerleşiklerin hisse portföyü geçen hafta 376.4 milyon dolar, DİBS portföyü 152.2 milyon dolar arttı. Girişlerin önümüzdeki yıl hız kazanması beklentisi Hazine ihaleleri döneminde 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde 500 baz puan düşüşe de neden oldu.

TCMB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi bu hafta bir araya geldi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bankalar ve TCMB; TL'ye geçiş süreci, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamı, TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesi, Toplumsal Yatırım Notu'na ilişkin ortak çalışma konularını ele aldı.

DOLAR VE AVRO NE KADAR OLDU?

Dolar TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi. Kurdaki bu eğilim yabancı fon akışı başlaması desteğiyle Aralık ayı başından beri yavaşladı. Avro TL 31.25'den işlem görüyor.

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

HAZİNE BORÇLANMASI OCAK, ŞUBAT'TA BELİRGİN ARTACAK

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 53 milyar TL borçlandı. Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek. Aralık'taki sınırlı 45 milyar TL öngörüsüne karşın Hazine, Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL iç borçlanma öngördü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların ihalelere ilgisi piyasa açısından önem taşıyor.

Hazine verilerine göre 10 yıl önce TL cinsi iç borç stokunun yüzde 28'ine kadar ulaşarak rekor kıran yabancı yatırımcı payı bir kaç ay geriden gelen güncel veriye göre hâlâ yüzde 1'in altında.