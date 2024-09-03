Dolar ve Euro bugün bugün ne kadar oldu? 3 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9450 liradan, avro 37,5400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,9430 liradan alınan dolar, 33,9450 liradan satılıyor. 37,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,5400 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6090 lira olmuştu.
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