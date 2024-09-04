Dolar ve Euro bugün bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0750 liradan, avro 37,7200 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:43
Dolar ve Euro bugün bugün ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 döviz fiyatları
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Serbest piyasada 34,0730 liradan alınan dolar, 34,0750 liradan satılıyor. 37,7180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,7200 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0200 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6110 lira olmuştu.


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