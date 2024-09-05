Dolar ve Euro bugün bugün ne kadar oldu? 5 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,0280 liradan, euro 37,8380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,0260 liradan alınan dolar, 34,0280 liradan satılıyor. 37,8360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8380 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,0380 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6970 lira olmuştu.
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