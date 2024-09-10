Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0850 liradan, Euro 37,6740 liradan güne başladı.

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Eylül 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:19

Serbest piyasada 34,0830 liradan alınan dolar, 34,0850 liradan satılıyor.

37,6720 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,6740 lira olarak belirlendi.

Dün dolar günü 34,0500 lira, Euro ise 37,6030 liradan tamamlamıştı.


Etiketler: #döviz #dolar #Euro/dolar

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