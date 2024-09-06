Dolar/TL 34,02 seviyesinden işlem görüyor

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:03

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:03

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 33,9580'den tamamladı.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 37,8840'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,8750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

FED'İN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

OVP'NİN 2024'ÜN KALANI İÇİN DOLAR TAHMİNİ: 35.56 TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının duyurulduğu toplantıda enflasyonun 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da tek haneye gerilemesinin beklendiğini açıklandı.

OVP'ye göre dolar/TL tahmini ise 2024 yılında ortalama 33,2 olarak açıklandı. Daha önceki tahmin doların 23,9 TL olacağı yönündeydi.

Dolar/TL'nin 2024 yılını 33,2 ortalamayla kapatması için yılın geri kalanı için ortalama dolar kurunun 35,56 TL olması gerekiyor.

Önümüzdeki yıllar için dolar/TL tahminleri ise şöyle:

2025 için 42 TL (Önceki 43,9 TL)

2026 için 44,4 TL (Önceki: 47,8 TL)

2027 için 46,9 TL