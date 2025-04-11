Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2025 Cuma döviz fiyatları
11 Nisan 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,06 liradan, Euro 42,99 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,06 liradan alınan dolar, 38,06 liradan satılıyor. 42,99 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 42,99 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 37,91 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 42,23 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara
- DEM Parti'den görüşme sonrası açıklama
- Hastalara fazla radyoaktif madde verildi