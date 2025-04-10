Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları

10 Nisan 2025 Perşembe günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:21

İstanbul serbest piyasada dolar 37,97 liradan, Euro 41,70 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,97 liradan alınan dolar, 37,97 liradan satılıyor. 41,70 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,70 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,01 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 42,02 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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