Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,48 liradan, Euro 36,36 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,48 liradan alınan dolar, 35,48 liradan satılıyor. 36,36 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,36 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,49 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,23 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!