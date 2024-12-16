Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:13

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, Euro 36,8190 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılıyor. 36,8170 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8190 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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