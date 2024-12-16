Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,9620 liradan, Euro 36,8190 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,9600 liradan alınan dolar, 34,9620 liradan satılıyor. 36,8170 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8190 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,9500 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7460 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye iyi haber yok!
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği