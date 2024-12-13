Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 13 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:08

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, Euro 36,6110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,9470 liradan alınan dolar, 34,9490 liradan satılıyor. 36,6090 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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