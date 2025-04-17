Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları

17 Nisan 2025 Perşembe günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:27

İstanbul serbest piyasada dolar 38,15 liradan, Euro 43,31 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,14 liradan alınan dolar, 38,15 liradan satılıyor. 43,30 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,31 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,13 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,64 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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