Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba döviz fiyatları
16 Nisan 2025 Çarşamba günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,11 liradan, Euro 43,38 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,11 liradan alınan dolar, 38,11 liradan satılıyor. 43,37 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,38 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,10 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,12 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı