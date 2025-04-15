Piyasalar Donald Trump’ın adımlarını izliyor: Doların yönü ne olacak?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:43

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında yaşanan belirsizlikler, küresel piyasalarda temkinli bir hava yaratmaya devam ediyor. Salı günü dolar, Euro karşısında son üç yılın, Japon yeni karşısında ise son altı ayın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI KIRILGANLIĞINI KORUYOR

Geçen hafta dolarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcıların temkinli tutumu sürüyor. Amerikan Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de bu temkinli atmosferi destekliyor. Dolar endeksi son üç yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, Euro bu ay dolar karşısında önemli kazanımlar elde etti.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR

Dolar, Yen karşısında yüzde 0,2 gerileyerek 142,85 seviyesine inerken, geçtiğimiz haftaki 142,05’lik dip seviyeye yakın seyretti. İsviçre frangı karşısında ise 0,8144 seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Ancak analistlere göre, bu ay frank karşısında yaşanan yaklaşık yüzde 8’lik değer kaybı, Aralık 2008'den bu yana en sert aylık düşüş olabilir.

TRUMP’IN TARİFELERİ PİYASADA BELİRSİZLİK YARATIYOR

ABD’nin Çin’e yönelik bazı gümrük vergilerini geçici olarak ertelemesi kısa vadeli bir rahatlama yaratsa da Trump’ın sürekli değişen söylemleri piyasadaki belirsizliği artırıyor. Analistler, bu nedenle dolarda kalıcı bir toparlanma beklemiyor. Commerzbank’tan Antje Praefcke, Başkan Trump’ın sık sık yön değiştiren tutumunun güveni zedelediğini vurguladı.

TAHVİL FAİZLERİ TIRMANIŞTA

ABD Hazine tahvil getirileri son haftalarda keskin artışlar gösterdi. 10 yıllık tahvil faizi, bir önceki seansta yaşanan düşüşün ardından yüzde 4,38’e yükseldi. Uzmanlara göre, yatırımcıların ABD tahvillerine olan güveni sorgulamaya başlamasıyla birlikte piyasada yeniden pozisyon alındı.

FED'DEN GELEN SİNYALLER PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son açıklamaları da piyasa yönü açısından önem taşıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ticaret politikalarındaki belirsizliğin ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu belirtti. Waller, enflasyon yüksek kalsa bile resesyon riskine karşı faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

LSEG verilerine göre yatırımcılar, Fed’in yıl sonuna kadar yaklaşık 86 baz puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Bu beklenti dolar üzerindeki baskıyı artırıyor.

RİSKLİ PARA BİRİMLERİNDE YÜKSELİŞ

Risk iştahının sınırlı da olsa artmasıyla birlikte, diğer para birimleri dolara karşı güç kazandı. Sterlin 1,323 dolara, Avustralya doları 0,6355 dolara ve Yeni Zelanda doları 0,592 dolara yükselerek son ayların en yüksek seviyelerine yaklaştı.