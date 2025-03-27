27 Mart 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar 38 sınırında
27 Mart 2025 serbest piyasada döviz açılış fiyatları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, Euro 40,9040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 37,9990 liradan alınan dolar, 38,0010 liradan satılıyor. 40,9020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,9040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,0100 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.
Etiketler: #dolar #euro #serbest piyasa
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