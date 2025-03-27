27 Mart 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar 38 sınırında

27 Mart 2025 serbest piyasada döviz açılış fiyatları...

27 Mart 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar 38 sınırında
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:04

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0010 liradan, Euro 40,9040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9990 liradan alınan dolar, 38,0010 liradan satılıyor. 40,9020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,9040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0100 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,0120 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro #serbest piyasa

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı döviz fiyatları
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2025 Çarşamba döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2025 Çarşamba döviz fiyatları
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalar nasıl tepki verdi? Euro, dolar, altın ve borsada son durum...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalar nasıl tepki verdi? Euro, dolar, altın ve borsada son durum...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler