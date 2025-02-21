Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma döviz fiyatları...
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,40 liradan, Euro 38,23 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,40 liradan alınan dolar, 36,4060 liradan satılıyor. 38,23 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,23 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,31 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,9390 lira olmuştu.
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