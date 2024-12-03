Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2024 döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:31

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7490 liradan, Euro 36,4940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,7470 liradan alınan dolar, 34,7490 liradan satılıyor. 36,4920 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4940 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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