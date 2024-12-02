İstanbul Bağcılar'da otele 'sahte döviz' operasyonu: 25 bin sahte dolar, 58 bin sahte Euro banknot...

İstanbul Bağcılar’da bir otele sahte döviz operasyonu düzenleyen polis ekipleri toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte Euro banknot ele geçirdi.

İstanbul Bağcılar'da otele 'sahte döviz' operasyonu: 25 bin sahte dolar, 58 bin sahte Euro banknot...
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:46

Bağcılar da bulunan bir otele polis ekipleri sahte döviz olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 29.11.2024 günü operasyon düzenledi.

Operasyonda, 50’lik 25 bin sahte dolar, 50’lik 33.000 sahte Euro, 100'lük 25 bin sahte Euro ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte Euro banknot ele geçirdi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.


Etiketler: #bağcılar

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