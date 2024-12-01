'Sahte dolar' söylentisi 'altına' olan rağbeti artırdı: 'En güvenli liman...'

Ülke geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Hatay’da vatandaşların altına alan rağbetini artırdı. Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, yurttaşların yatırım için güvenli liman olan altına sığındığını söyledi.

'Sahte dolar' söylentisi 'altına' olan rağbeti artırdı: 'En güvenli liman...'
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:01

Son günlerde piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar olduğu söylentileri yurttaşların dövize olan ilgisini azaltmaya başlamıştı.

Yatırım yapmak isteyen ve elindeki mevcut parasını güvenceye almak isteyenlerin güvenli limanı altın oldu.

Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Güneyler Kuyumculuk da vatandaşların mücevher alımında uğrak noktaları arasında.

Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

"EN GÜVENLİ LİMAN"

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, “Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor. Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor. 24 ayar has altın şu an da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecek de. En güvenli liman her daim altındı” dedi.


Etiketler: #altın #Sahte dolar #sahte döviz

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