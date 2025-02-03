Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:21

İstanbul serbest piyasada dolar 35,92 TL'den, Euro 36,81 TL'den haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,91 TL'den alınan dolar, 35,92 TL'den satılıyor. 36,80 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,81 TL olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,85 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,22 TL olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro #TL

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