Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2680 liradan, Euro 37,2920 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,2660 liradan alınan dolar, 34,2680 liradan satılıyor. 37,2900 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2660 lira, Euronun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- Atatürk'e hakaret etti!
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi