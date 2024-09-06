Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9870 liradan, euro 37,8240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,9850 liradan alınan dolar, 33,9870 liradan satılıyor. 37,8220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8240 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,9570 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7710 lira olmuştu.
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