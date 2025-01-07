Dev yatırım bankasından TCMB faiz indirimi ve dolar tahmini!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:30

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:30

Bank of America'nın yayımladığı rapora göre, Türkiye'deki aralık ayı enflasyonu beklenenin altında kaldı. Kurum, gıda ve hizmet enflasyonundaki gerilemeye dikkat çekti.

İLK ÇEYREKTE ENFLASYON ARTIŞI BEKLENİYOR

Bank of America, 2024’ün ilk çeyreğinde asgari ücret artışı ve kontrollü fiyat artışlarının etkisiyle enflasyonun yükselmesini bekliyor. Ancak, asgari ücret artışları ve kur etkisinin önceki yıllara göre daha ılımlı olacağına vurgu yaptı. Bu nedenle, yılın ilk çeyreğinde enflasyon zirve yapması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bu çerçevede, TCMB'nin Ocak ayında aralık ayındaki gibi 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapması öngörülüyor. Bank of America, TCMB'nin 2024 yılı boyunca yedi kez faiz indirimi yaparak yıl sonunda faiz oranlarını yüzde 30 seviyesine çekmesini bekliyor.

DOLAR KURU VE TL DEĞER KAYBI TAHMİNİ

Kurum, enflasyonda bir artış olması durumunda faiz indirimlerinin durdurulabileceğini belirtti. Yıl boyunca pozitif reel faiz oranlarının devam edeceğini ve TL'nin reel bazda değer kaybının sınırlı olacağını öngörerek, yıl sonu dolar beklentisini 44 TL'den 41 TL'ye düşürdü.