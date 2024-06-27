Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:10

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:10

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 32,8429'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyrederek başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,8450'den işlem görüyor.

Euro/TL ise yatay seyirle 35,1255'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 105,9 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 73 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.