Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:50

Yarın, Ocak ayının veri seti yayımlanmaya başlayacak.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul enflasyon verisi ve Para Politikası Kurulu (PPK) tutanakları yayımlanacak.

Piyasalarda ayrıca TCMB'nin piyasadan likidite çeken zorunlu karşılıkların ardından likidite fazlasının seyri izlenecek.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL güne foreks piyasalarında 30.35 seviyesinden başlayarak zirveye yakın seyretti.

Dolar/TL bu seviyelerden kapanırsa Ocak ayında yüzde 2.7 değer yitirmiş olacak. TL, Aralık ayını yüzde 2.2 değer yitirerek 29.53 seviyesinden kapamıştı.

Euro/TL ise 32.84 seviyesinden alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları bugün gerilerken ABD Hazine tahvillerinin getirisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yüksek seviyelerde seyrini sürdürdü.

Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öngörülen faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir verecek.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 0.37 gerilerken, iki aylık yükselişin ardından Çin hisse piyasalarındaki gerileme nedeniyle bu ay yüzde 5 düşüş kaydedecek.

Dolar faiz indirimi beklentilerinin hafiflemesinin ardından Ocak ayını yüzde 2 ile Eylül ayından bu yana en büyük aylık kazanımla kapatmaya hazırlanırken, bugün gerileyen petrol fiyatları yüzde 7 ile Eylül'den bu yana aylık bazda ilk defa yükseliş kaydetmiş olacak.