Dolar rekor tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 29 Ocak 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:49

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:49

Yurtdışında Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

ABD'de faizlerin sabit kalacağı tahmin ediliyor olsa da, karar metni indirim zamanlaması açısından takip edilecek.

Ekonomistler ilk faiz indiriminin Haziran'da yapılacağını tahmin ederken vadeli işlem kontratlarına göre Mart'ta faiz indirimi yapılmasına yüzde 50 olasılık veriliyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMİ GÖLGELEDİ

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi ve Ankara tarafından uzun süredir talep edilen savaş uçaklarının satışı için ABD yönetiminin Kongre'ye tebligatta bulunmasının ardından artan risk iştahını jeopolitik gerilim gölgeledi.

Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne onlarcasının yaralanmasına yol açan saldırıdan dolayı ABD yönetimi İran'ı suçlarken, ABD Başkanı Joe Biden saldırıya karşılık verileceğini söyledi ancak İran bu saldırıyı reddetti.

İsrail-Hamas savaşının ardından ABD birliklerine karşı yapılan en şiddetli saldırıyla birlikte Ortadoğu'da gerilimin daha da artacağı düşünülüyor.

Ayrıca İran ile birlikte hareket eden Yemenli Husilerin bir petrol tankerini vurmasının ardından Ortadoğu'da arz kesintileri yaşanacağı endişeleri tırmanırken petrol fiyatları art arda iki haftayı da yükselişle tamamlayarak yaklaşık iki ayın zirvesinde işlem gördü.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 09.45 itibariyle 30.34 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL'nin ocak ayında kaydettiği kayıp yüzde 2.7 ile aralık ayına göre bir miktar hızlandı. TL, Aralık ayında yüzde 2.2 değer yitirmişti.

Euro/TL ise zirve yakın 32,93 seviyesinde seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Çinli düzenleyici kurumların haftasonu piyasalara destek sağlamak üzere yeni adımlar atmasının ardından Çin borsası, hafta başında Asya borsalarındaki kazanımlara öncülük etti.

Yaklaşık beş yılın dip seviyesini görmüş olan Çin hisse piyasaları bankaların zorunlu karşılıklarının düşürülmesi de dahil olmak üzere bir dizi ekonomiyi destekleyici adımın ardından geçen hafta toparlanmış ancak Cuma günü yeniden gerileyerek ekonominin seyrine dair yatırımcı endişelerini yansıtmıştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.72 yükseldi.

Petrol fiyatları Ortadoğu'da çatışmaların şiddetinin artmasıyla yükseldi. Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, bu hafta gerçekleşecek Fed para politikası toplantısı öncesinde yatay seyretti.