Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:16

TCMB gece saatlerinde resmi gazetede yayımlanan zorunlu karşılık değişiklikleriyle piyasadan likidite çekecek adımlar attı.

Bankacılar adımların yıl başından bu yana gerileme eğilimindeki mevduat faizlerinin bir miktar yükselebileceğini belirttiler.

Geçen haftaki para politikası kararında kredi arzı ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşılık adım atabileceğini belirten TCMB bugün yaptığı açıklamada zorunlu karşılıklardaki değişiklik ile "Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmekte" olduğunu ifade etti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 10.15 itibariyle Foreks piyasalarında 30.36 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL ayı bu seviyelerden kapatırsa ocak ayında yüzde 2.7 değer yitirmiş olacak. TL, aralık ayında yüzde 2.2 değer yitirmişti.

Euro/TL ise 32.85 seviyesinden alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Hong Kong mahkemesinin ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin tasfiyesine karar vermesinin ardından gerilerken Ortadoğu'da artan gerilim petrol fiyatlarının tırmandırdı ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde risk iştahını azalttı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın daha önce öngördüğünden daha az borçlanabileceğini açıklamasının ardından ABD'nin Hazine tahvil getirileri Asya işlemlerinde geriledi ve doların hareketlerini sınırlandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.41 geriledi. Endeks aylık bazda üst üste iki ay yükselmesinin ardından bu ayı yüzde 3 düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.