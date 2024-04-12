Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 12 Nisan 2024 döviz fiyatları

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından dolar/TL'de sınırlı hareketlilikler görüldü. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,31 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 34,55'den satılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:23
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 12 Nisan 2024 döviz fiyatları
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Dün 32,20-32,40 bandında hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın hemen üstünde 32,30'dan günü tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 32,31'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 34,55'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda 105,5 seviyesinde bulunuyor.

VARLIK FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflemesine karşın Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığına yönelik görüşlerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken Boston Fed Başkanı Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Bugün ABD'de, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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