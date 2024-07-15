Dolar ve Euro haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:09

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:09

Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 33,0500'dan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan dolar/TL 33,09 seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi.

Yukarı yönlü seyrini sürdüren Euro/TL de gün içerisinde 36,07 civarını görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

TRUMP SUİKASTİ PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.