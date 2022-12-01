Dolar ve Euro ne kadar oldu? (1 Aralık 2022)

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:44

Gelecek hafta başında açıklanması beklenen tüketici fiyatları verisinin Kasım'da yüzde 84.65 ile 24 yılın zirvesinden sınırlı gerileyeceği, ilerleyen aylarda düşüşün hızlanacağı tahmin edilirken, bugün enflasyon hakkında gösterge olan İstanbul enflasyonu verisi saat 12.00'de açıklanacak.

Saat 10.00'da ise imalat sektörünün faaliyetleri hakkında erken göstergelerden biri olan Kasım ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) izlenecek. İmalat PMI küresel ekonomideki ivme kaybıyla birlikte sekiz aydır daralmaya işaret ediyordu.

Öğleden sonra ise geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetleri, 14.30'da ise döviz rezervi verileri yayımlanacak.

TCMB toplam rezervlerinin 123 milyar dolarda geçen hafta yatay kalaması bekleniyor, net rezervler ise 18.8 milyar dolardan 20 milyar dolara yaklaşacak. Rezervler ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Yurtiçinde haftanın kalanında ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de cuma günü yapacağı sunum takip edilecek.

TL son bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son iki ayda sadece yüzde 1'e yakın değer yitirdi. Dolar/TL iki aydır 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Kur bu sabah saat 08.40'ta 18.6250/18.6390 seviyesindeydi.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.4620 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.4640 lira olarak belirlendi.



Piyasalarda ayrıca büyük bölümü tamamlanan 15 milyar dolarlık kasım ayı KKM itfalarını da takip ediliyor. Bankacıların genel görüşü KKM'nin TL cinsi zirvesine ulaştığı ya da yaklaştığı yönünde.

Kurdaki durağan seyir ile birlikte getiri arayan yatırımcılar için alternatifsiz bir araç olarak görülen hisse piyasalarında başlayan neredeyse soluksuz yükseliş ivme kaybederek olsa da devam etti. BIST-100 endeksi ekim ayı başından bu yana yüzde 57 yükseliş kaydetti.

EURO DOLAR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ

Güne 1,0407 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:36 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,0446'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0290, en yüksek 1,0429 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0410 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 28.11.2022 tarihinde ise 1,0497 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Dış piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkılaştırma politikasının hızında yavaşlamaya açık kapı bırakması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesinin ardından keskin şekilde yükselirken dolar geriledi.

Powell, dün yakından izlenen konuşmasında merkez bankasının faiz artırımlarını aralıktan itibaren yavaşlatabileceğini ancak enflasyon ile mücadelenin uzun süre devam edeceğini söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından Wall Street'te keskin yükselişler görülürken, dolar ve ABD'nin Hazine tahvillerinin getirisi düştü.