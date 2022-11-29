Dolar/TL 'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu?

29 Kasım 2022 Salı, 09:29

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist ve analitik bilanço öncü verilerine göre, TCMB'nin toplam rezervleri 123 milyar dolarda yatay kalırken, net rezervler ise 18.8 milyar dolardan 20 milyar dolara yaklaşacak.

Bankanın rezervlerinin Suudi Arabistan ve Katar'dan sağlanacak 15 milyar dolarlık yeni kaynağın da desteklemesi bekleniyor.

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Reuters'ta bu ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ: "MÜŞTERİ TERCİHLERİNE SAYGILI OLMAK GEREKİR"



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği tek haneli faize yüzde 9 ile geçen hafta ululaşırken TCMB ayrıca toplam mevduat içindeki TL payını en az yüzde 50'ye mümkünse yüzde 60'ın üzerine çekmeyi amaçlayan yeni adımlar da açıkladı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, böyle bir hedeflerinin olmayacağını belirterek, "Bu durum zorlamayla bir yere vardırılacak olan bir konu değil... müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir" dedi.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kamudaki 520,000 sözleşmeli personelden 424,000'inin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceğini açıkladı.

Erdoğan enflasyonda yılbaşında "ciddi bir düşüş" sürecine gireceğini de belirterek Ticaret Bakanlığı'nın zircir marketlere yönelik yeni uygulamaları devreye alacağını söyledi.

Erdoğan yüzde 9 faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeyle sanayi ve turizme 150 milyar lira yatırım kredisi kullandırma kararlarını da hatırlatarak şöyle dedi:

"Bugüne kadar ülkemizin 60 farklı şehrinden 500'e yakın firma 75 milyar lira kredi kullandı. Yatırımcılarımızı bir kez daha ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere bu krediden istifade etmeye davet ediyorum."

Erdoğan emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaların da "kısa sürede" tamamlanacağını söyledi.

Bugün iç veri gündeminde kasım ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Küresel piyasalarda faiz artışları Çin'deki koronavirüs kaynaklı gelişmeler izleniyor.

Haftanın kalanında ise ise üçüncü çeyrek GSYH verisi ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM'de cuma günü yapacağı sunum öne çıkıyor. Reuters anketinde ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 4 yılın tamamında yüzde 5 büyümesi bekleniyor.

TL BU YIL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ



En geç önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak seçime kadar piyasalar, mevcut ekonomi politikalarda anlamlı bir değişim beklemiyor. Ekonomi yönetimi de politikalarda "kararlılık" mesajı veriyor.

TL son bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL yaklaşık 1.5 aydır 18.6 etrafında yatay seyrediyor. Kur bu sabah saat 08.40'ta 18.6330/18.6340 seviyesinde.

Piyasalarda ayrıca büyük bölümü tamamlanan 15 milyar dolarlık kasım ayı KKM itfalarını da takip ediliyor. Bankacıların genel görüşü KKM'nin TL cinsi zirvesine ulaştığı ya da yaklaştığı yönünde.