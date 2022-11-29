Euro/TL'de yükseliş : Euro ne kadar oldu? (29 Kasım 2022)

29 Kasım 2022 Salı, 09:43

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Peter Kazimir, Euro bölgesi ekonomisine yönelik öngörülerini paylaştı.

Euro bölgesinde enflasyonun hedefe geri getirilmesi için faiz artışlarının ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen devam edeceğini öngördüklerini belirten Kazimir, "Finansal piyasalarda belirsizlik ve oynaklık devam ediyor. Enflasyonu yatıştırma ihtiyacı dikkate alındığında faiz oranlarında büyüme devam edecek" diye konuştu.

EURO/DOLAR PARİTESİ NE KADAR ?

Güne 1,0336 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:35 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,0371'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0330, en yüksek 1,0497 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0334 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 03.11.2022 tarihinde 0,9730 ile son bir ayın en düşük, 28.11.2022 tarihinde ise 1,0497 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 19.3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19.3600 lira olarak belirlendi.

